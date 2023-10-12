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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 51 obje, 14 sikke ve kılıç ele geçirildi

        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 obje, 24 sikke ve kılıçla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:32
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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 51 obje, 14 sikke ve kılıç ele geçirildi
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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 obje, 24 sikke ve kılıçla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde K.B. ile S.A'yı ilçe merkezinde durdurdu.

        Zanlıların üst aramasında ve ellerinde bulunan poşetlerde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 obje, 24 sikke ve bir kılıç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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