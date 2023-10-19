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        Tekirdağ'da "Deprem Riski ve Farkındalık Zirvesi" düzenlendi

        Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde ''Deprem Riski ve Farkındalık Zirvesi'' yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:35
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        Tekirdağ'da "Deprem Riski ve Farkındalık Zirvesi" düzenlendi
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        Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde ''Deprem Riski ve Farkındalık Zirvesi'' yapıldı.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı ve Denetim Mühendisliği Bölüm Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Enis Sülün Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Marmara'da bir sismik boşluk olduğunu bu nedenle sismologların sık sık beklenen Marmara depreminin zamanıyla ilgili yorumlar yaptığını belirtti.

        Olası Marmara depreminin bütün kıyı bölgeleri fazlasıyla etkileyeceğini ifade eden Çelik, "Marmara aslında depremini bekliyor, bunda bir sorun yok. Bir sismik boşluk var ve bunu sismologlar zaman zaman dile getiriyorlar. Bunun süresi ile ilgili değişik tahminler var. Geç olacağını ya da çok yakında olacağını söyleyenler var, bunlar detay. Marmara, depremini bekleyen bir bölge ve etrafındaki sadece İstanbul değil, tüm bölgedeki Bursa, Mudanya, Tekirdağ da dahil olmak üzere bütün kıyı kentleri bundan çok fazla etkilenecek.'' dedi.

        Çelik, deprem gelmeden mutlaka gerekli tedbirlerin alınmasını, vakit kaybetmeden sorunlu binaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra farkındalığın çok daha fazla arttığını aktaran Çelik, depreme dayanıklı yapı tasarım ve deprem güvenlikli binalarla ilgili çalışmaların arttığını söyledi.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Sismoloji ve Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Tuncay Taymaz'ın da bir konuşma yaptığı program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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