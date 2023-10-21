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        NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:19
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        NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        NKÜ Stadyumundan düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Gazze'de hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

        Şahin, üniversitenin ilerleyen teknolojisiyle beraber bölgede yenilikçi dönüşümünde ana figürlerden biri olduğunu belirterek, "Üniversitemiz Türkiye'de tüm tıp fakülteleri arasında akredite olan 34 tıp fakültesinden biri olmuştur. Yine tıp fakültemiz ve üniversitemiz, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu kullanacak 40 üniversiteden biridir. Üniversitemiz tüm gayretlerin sonucunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında kurumsal akreditasyon almaya hak kazanmıştır." dedi.

        Tıp fakültesi öğrencilerinin çok kutsal ve ulvi bir mesleği icra edeceklerini aktaran Şahin, öğrencilere akademik hayatlarında başarılar diledi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin de beyaz önlük giyme töreninin hekimlik yolculuğunun ilk adımı olduğunu ifade etti.

        Tören, Tıp Fakültesi öğrencilerinin Hekimlik Andını okumaları ve öğrencilerine beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi.

        Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan, akademisyenleri ile öğrencilerin aileleri katıldı.

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