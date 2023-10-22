Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde boş makaronların (filtreli sigara kağıdı) kaçak tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen iş yerlerinde arama yaptı.
Aramalarda 47 bin 400 makaron, 12,5 kilogram kıyılmış tütün, 7 kilogram nargile tütünü, hava kompresörü ve tütün sarma makinesi ele geçirildi.
İş yeri sahipleri S.A, C.A. ve V.A.C. gözaltına alındı.