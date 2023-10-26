Tekirdağ'da "Tarımı Tehdit Eden Tehlike Kuraklık" konferansı başladı

Tekirdağ'da düzenlenen "Tarımı Tehdit Eden Tehlike Kuraklık" konferansı başladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tokgöz, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, kuraklığın herkesin gündeminde olması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın ülkeye önemli tarım ürünleri yetiştiren bir kent olduğunu aktaran Tokgöz, "Tekirdağ’da sulama alanları oldukça düşük. Ürünlerimizin yüzde 95'i sulama yapılmadan kuraklığa, susuzluğa ve iklim değişikliğine açık ürünler. Bu yıl maalesef ilimizde kuraklıktan dolayı zararlar oldu. Ayçiçek üretiminde yüzde 40'a yakın verim kaybı oldu. Kuraklık bizim için gelecekte değil şimdi yaşanılan bir sorun haline geldi." dedi.

Tokgöz, suyun öneminin her geçen gün daha da arttığını, gelecek yıllarda susuzluktan daha az etkilenmek için tasarruf edilmesi gerektiğini belirtti.

Tarımda iklim değişikliğine göre yeni çeşitler tercih edilmesinin faydalı olabileceğini vurgulayan Tokgöz, şöyle devam etti:

"Kurum olarak çiftçilerimizin yeni sisteme ayak uydurması için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için su tüketimini azaltan bitkiler yetiştirmek zorundayız. Bunu üniversitelerimiz, araştırma enstitülerimiz ve tohumcularımız buna adapte olmak zorundayız. Kurum olarak su tüketiminin azaltılması için ve çiftçilerimiz adapte olabilmesi için silajlık mısır yerine 3 bin dekarda sorgum projesi yaptık. Çeltik alanlarına damla sula sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bu yeterli değil belki ama farkında olmamız gerekiyor. Çiftçilerimiz bu yıl yaşanan kuraklıkla farkında olmaya başladılar."

- "Sertifikalı tohum üretimimiz sürüyor"

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de konferansın gelecek yıllarda alınacak önlemler noktasında faydalı olacağını aktardı.

Ziraat Fakültesinin bölgedeki üreticilere katkı sunmaya devam ettiğini dile getiren Şahin, "Ziraat fakültemizin geliştirdiği 15 tarım ürünü çeşidimiz var. Yerli çeşit geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sertifikalı tohum üretimimiz sürüyor. Yaşanan kuraklığın ıslah çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Savaşlar sonrası ülkelerin kendi kendilerine yetmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

- "Su kullanımı konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de kuraklığın, herkesin meselesi haline geldiğini dile getirdi.

Bu sene tarımda, barajlarda kuraklığın çok fazla hissedildiğini ifade eden Şahin, "Tekirdağ'da Trakya'da suyun verimli kullanılması için kuruluşlarla gerekli toplantılar yapıyoruz. Sadece tarımda değil, sanayide de su ihtiyacı olduğu için onlarla da görüşüyoruz. Su kullanımı konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Bugün yaşadığımız sorunların daha büyüğünü gelecek yıllarda yaşayacağımız söyleniyor. Biz de bu sorunlara çözüm noktasında kurumlarla ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ise iklim değişikliğinin dünyanın her bölgesini etkilediğini hatırlattı.

Kuraklığın olası etkilerinin geçmiş yıllarda konuşulduğunu, artık herkesin bunu yaşayarak görmeye başladığını belirten Toruk, "İklim değişikliğinin ve kuraklığının çok dikkate alınmamasını artık doğa kendisi bize gösteriyor. Kuraklığın nelere sebep olduğunu görüyoruz. Bunu ülke ve dünya olarak yaşıyoruz. İklim değişikliği insanlığın geleceğini, gıda güvenliğini tehdit etmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Konferans, akademisyenlerin sunumlarıyla devam ediyor.