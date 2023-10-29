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        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpışması sonrası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:03 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:03
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        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpışması sonrası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Ş.T. idaresindeki 59 TL 046 plakalı otomobille Gencay Tosun (35) yönetimindeki motosiklet Yuvalı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Yaralanan motosikletteki Yaşar Tosun (62) ile motosikletli sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaşar Tosun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Ş.T. polis merkezine götürüldü.

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