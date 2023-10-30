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        Tekirdağ'da kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 22:16 Güncelleme: 30.10.2023 - 22:16
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        Tekirdağ'da kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın öldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın hayatını kaybetti.

        Bağlık Mahallesi'nde Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında sokakta kavga çıktı. Kavga sırasında, Ş.D. pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

        Bu sırada evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G. kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alındı.

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