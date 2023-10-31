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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, başantrenör Işık ile yollarını ayırdı

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa, başantrenör Mehmet Fatih Işık ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:03
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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, başantrenör Işık ile yollarını ayırdı
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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa, başantrenör Mehmet Fatih Işık ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenörümüz Mehmet Fatih Işık ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda kendisinin görmüş olduğu lüzum üzerine takımımızdan ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmış bulunmaktayız. Hocamıza takımımıza vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa, Işık ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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