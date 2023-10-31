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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:53
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muhittin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.A. ve E.M'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında, 49 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi.

        2 zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.Ö.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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