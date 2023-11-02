Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde U.F isimli bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

        Şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği zanlıları belirtmesi üzerine Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenlendi.

        Buradaki 3 zanlı da gözaltına alındı. Zanlıları işlemleri devam ediyor.

        -Fuhuş operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Terim Sokak üzerinde bir adreste fuhuş yaptırıldığına yönelik ihbarı değerlendirdi.

        Belirlenen adrese yapılan operasyonda Y.A. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da tarihi İncil ele geçirildi
        Tekirdağ'da tarihi İncil ele geçirildi
        Tekirdağ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi
        Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi
        Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı kadın öldü
        Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı kadın öldü
        Tekirdağ'daki lüfer bolluğu tezgahlarda fiyatları aşağı çekiyor
        Tekirdağ'daki lüfer bolluğu tezgahlarda fiyatları aşağı çekiyor