Çorlu Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Çorlu Belediyesi'nin 50 milyon lira tutarında özel ve kamu bankalarından borçlanılması ile ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Sarıkurt'a yetki verildi, ilçe emniyet müdürlüğüne 4 araç hibe edilmesine karar verildi.

-Hayrabolu Kaymakamı Fırat ve Belediye Başkanı İnan, üniversite öğrencileriyle buluştu

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ve Belediye Başkanı Osman İnan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Hayrabolu Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencilerle bir araya gelen Fırat ve İnan, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Kaymakam Fırat, kapısının öğrencilere her zaman açık olduğunu belirterek, "Sizler bizlerin misafirisiniz. Bizler de sizleri ilçemizde en güzel şekilde ağırlayarak memleketlerinize göndermek istiyoruz. Bu hususta taleplerinizi hiç çekinmeden bizlere iletebilirsiniz." dedi.

İnan da belediye olarak tüm öğrencilere her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ziyarete, Cumhuriyet Savcısı İlhan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Aytaç Moralar ve Halk Eğitim Merkezi Musa Karadayı da katıldı.

- Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlenecek

Çorlu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek vermek amacıyla kermes düzenlenecek.

Kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve içecekler Filistin halkına destek için satışa sunulacak.

Çorlu İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Kurtuluş Ay, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadıklarını belirtti.

Herkesi düzenlenecek olan kermese beklediklerini aktaran Ay, "İsrail'in son günlerde Filistin'e yönelik saldırıları arttı. Filistin halkının yanındayız. Atatürk Meydanı'nda düzenleyeceğimiz kermesimiz hafta sonu olacak." dedi.