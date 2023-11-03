Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Vali Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.

        Soytürk, ziyaretlerde Yüksel ve Yurdakul ile görüşerek ilçedeki devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Soytürk, Malkara Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Palyatif Bakım Hizmetleri Merkezinin açılışını yaptı.

        Soytürk, ardından Muharip Gaziler Derneği ve Malkara Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

        Gaziler ve mahalle muhtarları ile görüşen Soytürk, esnafa ziyarette bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da açıklamalar
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
        Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü!
        Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü!
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Türkiye karış karış taranacak!
        Türkiye karış karış taranacak!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ mensubu ile beraberindeki...
        Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ mensubu ile beraberindeki...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Kapaklıspor, Fenerbahçe Koleji Novotel karşılaşmasının hazırlıklarını sürdü...
        Kapaklıspor, Fenerbahçe Koleji Novotel karşılaşmasının hazırlıklarını sürdü...
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa