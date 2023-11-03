Vali Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.

Soytürk, ziyaretlerde Yüksel ve Yurdakul ile görüşerek ilçedeki devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Soytürk, Malkara Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Palyatif Bakım Hizmetleri Merkezinin açılışını yaptı.

Soytürk, ardından Muharip Gaziler Derneği ve Malkara Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Gaziler ve mahalle muhtarları ile görüşen Soytürk, esnafa ziyarette bulundu.