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        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, yerel seçimlerde aday adaylarından talep edilecek bağışın Gazze'ye gönderileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:00
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        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, yerel seçimlerde aday adaylarından talep edilecek bağışın Gazze'ye gönderileceğini söyledi.

        Gümüş, parti binasında düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanlıkları için AK Parti'de aday adaylığı başvuru sürecinin başladığını aktardı.

        Türkiye'nin yeni bir seçime adım adım ilerlediğini ifade eden Gümüş, "Parti olarak bir seçim bittiğinde hemen diğer seçime hazırlanan bir partiyiz. Seçim sathı mahalline doğru yanaştığında da bu tempo hızlanır. Biz de bugünden itibaren aday müracaatlarını almaya başlıyoruz. Başvuru için alınan bağışların tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD üzerinden bölgeye iletilecek." dedi.

        Gümüş, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak zaferle çıktıklarını ve şimdi de yerel seçimlerin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

        AK Parti'nin hizmet anlayışı olduğunu, bu hizmet anlayışının sekteye uğramadan daha da derinleşerek daha da artarak devam etmesini istediklerini aktaran Gümüş, "Milletimize hizmetkarlık yolunda en önemli adımdır yerel seçimler ve yerel belediyecilik. Bundan bizim özelimizde Tekirdağ olmak üzere tüm şehirlerimizi AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak için adeta sabırsızlanıyoruz. Yeni bir zafere inşallah imza atacağız. Türkiye Yüzyılı inşası yolunda var gücümüzde çalışmak suretiyle bu yerel seçim sürecini de salimen atlatıp daha bir başka yeni heyecanlara doğru Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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