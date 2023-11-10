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        Büyük Önder Atatürk, Tekirdağ'ın ilçelerinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Tekirdağ'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:11
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        Büyük Önder Atatürk, Tekirdağ'ın ilçelerinde anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Tekirdağ'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Şarköy ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden törende şiir okundu, öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk'e Veda" adlı drama gösterisi canlandırıldı.

        Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

        Daha sonra Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Konferans Salonu'nda devam eden programda okullarda yapılan şiir ve komposizyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk'ün hayatı konulu oratoryo sunuldu.

        Hayrabolu ilçesinde belediye önünde düzenlenen törende Kaymakam Eyüp Fırat, Garnizon Komutanı Albay Tufan Yaman ve Belediye Başkanı Osman İnan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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