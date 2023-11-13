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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:43
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

        İlçede sivil toplum kuruluşlarınca, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Belediye Meydanı'nda toplanan grup, Omurtak Caddesi'nden sloganlar eşliğinde Atatürk Meydanı’nda geldi.

        Ellerinde balon, Filistin bayrağı ve pankartlarla yürüyen grup şiirler okudu.

        Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Muhsin Karapınar, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi.

        Gazze'de ölen çocukların unutulmayacağını aktaran Karapınar, savaş ve zorlukların insanları bir araya getirdiğini, karanlık günlerin son bulacağından emin olduklarını dile getirdi.

        Yürüyüş, Çorlu Müftüsü Nedim Bakır'ın Filistin'de hayatını kaybedenler için yaptırdığı dua ile son buldu.

        - Çorluspor 1947 evinde Taçspor'u 1-0 yendi

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947, kendi sahasında Taçspor'u 1- 0 yendi.

        Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan müsabakada, ev sahibi ekip bulduğu tek golle maçı kazandı.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, güzel bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

        Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Gümüş, hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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