Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 278 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 278 litre sahte rakı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 278 litre sahte içki ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 278 litre sahte rakı ele geçirildi.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası ilçe merkezinde bir eve baskın düzenledi.

        Evde yapılan aramada 278 litre sahte rakı ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!

        Benzer Haberler

        İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
        İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
        PKK´ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
        PKK´ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanl...
        Tekirdağ'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanl...
        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı