Tekirdağ'da 278 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 278 litre sahte rakı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası ilçe merkezinde bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 278 litre sahte rakı ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.