Tekirdağ'da asayiş

Ergene ilçesinde bir otomobilde 4 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

-Uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

Şarköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeğirmen uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

-Malkara'da 79 litre kaçak içki ele geçirildi

Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 79 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş'nin evinde arama yaptı.

Aramada, 79 litre kaçak içki ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

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