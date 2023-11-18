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        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 177 tesise 50 milyon 539 bin lira ceza uygulandı

        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 177 tesise 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı, 37 tesisin faaliyetleri durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:48
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        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 177 tesise 50 milyon 539 bin lira ceza uygulandı
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        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 177 tesise 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı, 37 tesisin faaliyetleri durduruldu.

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın 10 ayında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve mesai dışı saatlerde 1328 denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.

        Ekiplerce 55'i hava kirliliği, 53'ü su kirliliği, 35'i atık, 20'si ÇED, 8'i toprak kirliliği, 2'si sıfır atık, biri koku, biri egzoz, biri çevre yönetimi, birisi de Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) mevzuatı gerekçesiyle olmak üzere 177 tesise toplam 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimler sonucunda 37 tesisin faaliyetleri de durduruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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