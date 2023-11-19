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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:33
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Y'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Ç. ve D.Ç'yi durdurdu.

        Üst aramasında 500 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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