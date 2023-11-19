Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Ç. ve D.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında 500 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

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