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        Hayrabolu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Hayrabolu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:46
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        Hayrabolu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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        Hayrabolu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

        Haklarında çeşitli suçlardan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ve 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E, ekiplerce yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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