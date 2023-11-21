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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:18
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Günay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Soytürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        TTSO'nun önemli çalışmalara imza attığını belirten Vali Soytürk, Günay'a çalışmalarında başarı diledi.

        Günay'da ziyaretinden dolayı Soytürk'e teşekkür etti.

        - Uzunlar Çocuk Akademisi'ni ziyaret etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Altınova Mahallesi'nde bulunan Çocuk Akademisi'ni ziyarete etti.

        Akademide eğitmenler ile görüşen Uzunlar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Çocuklara ve ailelerine eğitim hayatlarında başarılar dileyen Uzunlar, "Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı bir gelecek sunmak hepimizin sorumluluğu. Tüm çocuklarımızın sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum."dedi.

        Uzunlar'a ziyaretinde AK Parti Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğanay Eriz eşlik etti.

        - Tarım ve Orman Müdürü Öcal'dan üretici ziyareti

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray ilçesinde ziyarette bulundu.

        Sofular Mahallesi'nde hayvancılık işletmesini ziyaret eden Öcal, işletme ve mevcut hayvan varlığı ile ilgili bilgiler aldı.

        Süt sığırı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken konuları anlatan Öcal, bakanlığının sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletme sertifikası almış işletmelerin desteklendiğini belirtti.

        Öcal, işletmeye bereketli kazanç diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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