Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti.

Ulusan ve Helvacı, görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti. Ulusan, Helvacı'ya eğitim alanındaki yaptıkları çalışmalar ve projeler konusunda bilgi verdi.

Helvacı da Ulusan'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Hayrabolu'da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 3 bin 614 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, kasım ayında bin 965 vatandaşa 2 milyon 942 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.​​​​​​​

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, Vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.