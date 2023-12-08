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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi ilçe genelindeki okulların talep ve ihtiyaçlarına destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:43 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:46
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediyesi ilçe genelindeki okulların talep ve ihtiyaçlarına destek oluyor.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçedeki okulların çatı tadilatlarından bakım ve onarımlarına, boya badana işlemlerinden okul bahçelerinin asfaltlanarak kilit parke taş döşenmesine kadar pek çok konuda eğitim kurumlarına destek verdiklerini söyledi.

        Eğitime verdikleri desteklerin devam edeceğini ifade eden Yüksel, aynı zamanda okulların çevre düzenlemesini de yaptıklarını belirtti.

        Yüksel, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Sağlık Mahallesi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde ağaç budama, düzenleme ve temizlik çalışması yaptı. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin hayatına dokunmaya, eğitim kurumları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızdan gelen talepleri karşılayarak yerine getirmeye azami özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Çorlu'da arama kurtarma ekibi eğitimlerini tamamladı

        Çorlu Belediye Arama Kurtarma Ekibi (ÇORLU 59 AKE), AFAD Başkanlığınca verilen "Hafif Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi"ni tamamladı.

        Süleymanpaşa'da düzenlenen eğitim tatbikatı esnasında, senaryo gereği suda mahsur kaldığı belirlenen bir kedi, Tekirdağ AFAD Müdürlüğü ve ÇORLU 59 AKE ekipleri tarafından kurtarılarak Süleymanpaşa Belediyesi Hayvan Bakım Evi görevlilerine teslim edildi.

        Eğitim tatbikatında verilen görevleri eksiksizce yapan Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, süreci başarıyla tamamladı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, eğitimlere katılan arama kurtarma ekibine teşekkür etti.

        - Çorlu Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Çorlu Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında aylık sunum ile meclis üyelerini bilgilendirdi.

        Toplantıda, sosyal denge sözleşmesi yapmak için Başkan Sarıkurt'a yetki verilmesi, vitrin yarışması düzenlenmesi konusu ile imar planı değişikliklerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantı sonrası Başkan Sarıkurt, bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

        - Başkan Yüksel'den Bulgaristan göçmenleri derneğine ziyaret

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Bulgaristan Göçmenleri Derneği'ni ziyaret etti.

        Ziyarette, belediyenin Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerine yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Yüksel, dernek üyelerinin istek ve taleplerini dinledi.

        Yüksel, kendilerine güvenen ve destek veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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