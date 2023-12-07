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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:04 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:13
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirledikleri 2 işyeri, 2 depo ve bir adrese operasyon düzenledi.

        Aramalarda, bin 20 paket gümrük kaçağı sigara, 9 kilogram 850 gram nargile tütünü, 43 paket gümrük kaçağı puro, 36 elektronik sigara, elektrikli tütün doldurma makinesi, 10 tütün sarma makinesi, 34 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 ruhsatsız tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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