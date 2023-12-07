Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirledikleri 2 işyeri, 2 depo ve bir adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, bin 20 paket gümrük kaçağı sigara, 9 kilogram 850 gram nargile tütünü, 43 paket gümrük kaçağı puro, 36 elektronik sigara, elektrikli tütün doldurma makinesi, 10 tütün sarma makinesi, 34 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 ruhsatsız tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
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