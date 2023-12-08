Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın bir süre daha etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını aktaran Pehlivanoğlu, poyraz etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

Balıkçı Ali Hiçsolmaz da bekleme süresini ağ tamiri yaparak geçirdiklerini ifade etti.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte poyrazın pazara kadar etkili olması bekleniyor.

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