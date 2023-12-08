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        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:01
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        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor
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        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın bir süre daha etkili olmasını beklediklerini söyledi.

        Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını aktaran Pehlivanoğlu, poyraz etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

        Balıkçı Ali Hiçsolmaz da bekleme süresini ağ tamiri yaparak geçirdiklerini ifade etti.

        Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte poyrazın pazara kadar etkili olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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