Tekirdağ'da asayiş

Malkara ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden T.D'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, T.D'yi saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Hükümlünün yapılan sorgulamasında, bilişim ve kredi kartı dolandırıcılığından 4 hapis cezası aldığı ve izinli olarak çıktığı cezaevine geri dönmediği ortaya çıktı.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.