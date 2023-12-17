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        Kıbrıs gazisi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Dursun Büyük, askeri törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 20:13 Güncelleme: 17.12.2023 - 20:14
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        Kıbrıs gazisi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Dursun Büyük, askeri törenle toprağa verildi.

        Rahatsızlığından dolayı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyük için Çarşı Camii'nde tören düzenlendi.

        Cenaze namazı ve törenin ardından Büyük'ün cenazesi, Yeni Şarköy İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Büyük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Fatih Solmazlar, Şarköy İlçe Garnizon Komutanı Bilal Sert ve vatandaşlar katıldı.

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