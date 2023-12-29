Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Çorlu, Kapaklı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

        Aramalarda, 23 gram esrar, 2 gram sentetik uyarıcı, 2 gram eroin, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Operasyonlarda, İ.K, B.Ş, D.İ, E.T, S.T, İ.E, A.D.K, ve İ.K. yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Hırsız kadından sinsi plan!
        Hırsız kadından sinsi plan!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı

        Benzer Haberler

        MSC Grubu çalışanları için "2. Bilek Güreşi" turnuvası düzenledi
        MSC Grubu çalışanları için "2. Bilek Güreşi" turnuvası düzenledi
        Tekirdağ'da kuzu derisinden üretilen kürkler dünyanın pek çok ülkesine satı...
        Tekirdağ'da kuzu derisinden üretilen kürkler dünyanın pek çok ülkesine satı...
        Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
        Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
        Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da "Hz. Mevlana ve İnsan" konulu konferans düzenlendi
        Tekirdağ'da "Hz. Mevlana ve İnsan" konulu konferans düzenlendi
        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı