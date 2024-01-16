Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce toprak altından çıkartılan işçilerden biri, Ergene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer işçinin kurtarılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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