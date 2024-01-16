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        Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:29
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        Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

        Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

        İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce toprak altından çıkartılan işçilerden biri, Ergene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer işçinin kurtarılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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