Tekirdağ'da kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini arttırdı. İlçe genelinde parklar, sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde ise öğle saatlerinde başlayan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için çalışma yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu kente kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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