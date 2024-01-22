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        Tekirdağ'da kar etkili oluyor

        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:37
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        Tekirdağ'da kar etkili oluyor
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        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini arttırdı. İlçe genelinde parklar, sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

        Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde ise öğle saatlerinde başlayan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.

        Belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için çalışma yapıyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu kente kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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