Tekirdağ'da evde kurdukları düzenekle uyuşturucu imal eden 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da evde kurdukları düzenekle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerin evdeki aramasında, 2 kilo 805 gram esrar, saksılarda 104 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 24 led aydınlatma aşığı, 2 buhar makinesi, 4 kutu sıvı gübre ve vantilatör ele geçirdi.

Evde bulunan H.A, N.A. ve B.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve B.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.