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        Ürün alırken "şişen ambalaja dikkat edin" tavsiyesi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, şişen ambalajlı ürünlerin sağlık açısından tehlikeli olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:09
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        Ürün alırken "şişen ambalaja dikkat edin" tavsiyesi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, şişen ambalajlı ürünlerin sağlık açısından tehlikeli olabileceğini söyledi.

        Yılmaz, AA muhabirine paketlenmiş ürünlerin tüketilmeden önce dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.

        Yılmaz, dünyada gıda erişiminin gittikçe zorlaştığını belirterek, "Elimizdeki kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Gıda maddelerinin muhafazasını en uzun süreye çıkarabilmek gıda endüstrisinin en önemli görevlerinden birisi." dedi.

        Gıda endüstrisinde teknolojinin her geçen gün geliştiğini aktaran Yılmaz, tarımsal ürünlerin dayanıklılığını sağlamak maksadıyla en çok kullanılan yöntemlerden birisinin konserve yapım teknolojisi olduğunu ifade etti.

        Yılmaz, konserve teknolojisinde ısıl işlemin son derece önemli olduğunu belirtti.

        Konserve teknolojisinde ısıl işlemin yeterli ve dengeli bir şekilde ürüne uygulanması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Ürün işlemlerden sonra en iyi şekilde muhafaza edilmeli. Üretimde başta hijyen olmak üzere tüm kurallar harfiyen uygulanmalı." diye konuştu.

        Özellikle ürün alırken ambalajlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şişen ambalajlı ürünlerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

        Yılmaz, "Ürün ambalajında şişme oluşumu varsa o tip ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi lazım. Çünkü onun içerisinde mikroorganizmaların faaliyetinin hala devam ettiği anlamı çıkmaktadır. Bu ürünlerin tüketilmesi durumunda ölüme varan sonuçlarla karşılaşılabilir." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz ayrıca açılan konserve ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve kısa süre içerisinde tüketilmesi gerektiği belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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