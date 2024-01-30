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        Tekirdağ'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Tekirdağ'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:18
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        Tekirdağ'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Tekirdağ'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kan bağışı kampanyası kapsamında valilik önünde bulunan Kızılay kan bağışı noktasını ziyaret etti.

        Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen'den bilgi alan Soytürk, kan bağışı yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

        Çizen, kan stoklarını yüksek seviyede tutmak için kampanya düzenlediklerini söyledi.

        Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Çizen, bu tür kampanyalarla gönüllü bağış sayısını daha yüksek tutmak istediklerini dile getirdi.

        Kan bağışı kampanyası belli aralıklarla diğer ilçelerde de devam edecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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