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        Minik Defne'nin satrançta hedefi Avrupa şampiyonluğu

        Tekirdağ'da 3 yaşında başladığı satrançta 9 madalya ve Türkiye dördüncülüğü kazanan 7 yaşındaki Defne Eşmebaşı, Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da dereceyle dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:13
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        Minik Defne'nin satrançta hedefi Avrupa şampiyonluğu
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        Tekirdağ'da 3 yaşında başladığı satrançta 9 madalya ve Türkiye dördüncülüğü kazanan 7 yaşındaki Defne Eşmebaşı, Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da dereceyle dönmeyi hedefliyor.

        Türkiye Satranç Federasyonu tarafından geçen ay Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 7 yaş kızlar kategorisinde dördüncü olan Defne Eşmebaşı, hem milli takıma hem de 8 Haziran'da İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Minik sporcu, her gün 2-3 saat hazırlandığı Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

        Defne Eşmebaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası'nı dördüncü bitirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Satranç sporunu çok sevdiğini anlatan minik sporcu, "Satranca başladıktan sonra hiç bırakmadım, 7 yaşıma kadar çeşitli şampiyonalara katıldım. Satranç güzel düşünmemi sağlıyor, matematiğimi ilerletiyor. Antalya'da bazı rakipler zordu ama dördüncü oldum. Heyecanımı kontrol edemediğim ve gelen fırsatları değerlendiremediğim için birinciliği kaçırdım. Milli takımla Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyorum" diye konuştu.

        Defne'nin babası ve ulusal satranç hakemi Gökhan Eşmebaşı da kızının aldığı derecenin kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Defne, 3 yaşında tam anlamıyla oynamaya başladı. 4 yaşından sonra da turnuvalara hazırlanmaya başladı. Tekirdağ'da katıldığı turnuvalarda güzel dereceler elde etti. İl birincisi olarak Antalya'da ilk defa 2 bin 500 sporcunun katıldığı bir şampiyonada yer aldı. Milli takıma girmeye kaz kazandığımız günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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