Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel ziyaretlerine devam ediyor

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Yüksel, ilçede bir işletmede muhtarlarla buluştu, projelerini anlattı.

Muhtarların isteklerini dinleyen Yüksel, muhtarların görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Muhtarların önemli bir görev üstlendiğini aktaran Yüksel, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini muhtarlarımızdan dinledik. Her bir talep, beklenti ve öneri, şehrimizin değişimi, gelişimi ve dönüşümü için atacağımız adımlarda bize ilham veriyor." ifadelerini kullandı.

Yüksel, daha sonra ilçede ziyaretlerde bulundu.

Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata eşlik etti.