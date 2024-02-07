Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Şirzat Filiz, MHP İlçe Başkanı Yakup Gazi Tantan ve Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Gökhan Saygı eşlik etti.

Soytürk, vatandaşların isteklerinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Sağlamtaş Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Soytürk, İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

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