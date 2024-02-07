Tekirdağ'da asayiş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine İstiklal Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Şarköy ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

Aramada 58 bin makaron ve 84 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler bu kapsamda, İlyas Mahallesi'nde S.A'nın iş yerinde aramada yaptı.

Hayrabolu ilçesinde bir iş yerinde 58 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Aramalarda, 3 gram esrar, 35 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen, 8 bin 322 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

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