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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:14
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 3 gram esrar, 35 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen, 8 bin 322 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        -Hayrabolu'da makaron ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde bir iş yerinde 58 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda, İlyas Mahallesi'nde S.A'nın iş yerinde aramada yaptı.

        Aramada 58 bin makaron ve 84 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

        -Şarköy'de tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine İstiklal Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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