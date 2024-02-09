Tekirdağ'da bir otomobilde 405 bin makaron ele geçirildi

Sürücü ve araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 405 bin makaron, 100 kilogram tütün ve 50 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 405 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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