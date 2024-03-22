Tekirdağ'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 2 öğrenci hafif yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı.
Gündoğdu Caddesi'nde E.D. idaresindeki 34 DRL 001 plakalı kamyon ile C.A'nın kullandığı 59 J 1057 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, öğrenci servisindeki 2 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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