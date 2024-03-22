Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 2 öğrenci hafif yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 2 öğrenci hafif yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı.

        Gündoğdu Caddesi'nde E.D. idaresindeki 34 DRL 001 plakalı kamyon ile C.A'nın kullandığı 59 J 1057 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada, öğrenci servisindeki 2 öğrenci hafif yaralandı.

        Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı

        Benzer Haberler

        Tekirdağlı kick boksçu Resul Aras, ikinci dünya şampiyonluğuna odaklandı
        Tekirdağlı kick boksçu Resul Aras, ikinci dünya şampiyonluğuna odaklandı
        Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da iki buçuk ayda 200 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Tekirdağ'da iki buçuk ayda 200 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Tekirdağ'da hükümlü ve tutukluların eserleri sergilendi
        Tekirdağ'da hükümlü ve tutukluların eserleri sergilendi
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor