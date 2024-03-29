Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Dün, Süleymanpaşa, Muratlı ve Kapaklı ilçelerindeki düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerindeki aramalarda, 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirilmişti.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

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