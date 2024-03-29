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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:16
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Zanlıların biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün, Süleymanpaşa, Muratlı ve Kapaklı ilçelerindeki düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerindeki aramalarda, 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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