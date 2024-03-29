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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen basketbol minik kız ve erkek müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:48
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen basketbol minik kız ve erkek müsabakaları tamamlandı.

        Okul sporları faaliyetleri kapsamında, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 8 okuldan takımlar katıldı.

        Yapılan müsabakalar, renkli görüntülere sahne olurken, minik sporcular sahada birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de müsabakaları yakından takip ettiğini ve çok keyifli sahnelerin yaşandığını söyledi.

        İlçede sportif faaliyetlerin her alanda artarak devam ettiğini belirten Doğramacı, "Çocuklarımız ve özellikle de gençlerimizi, sporun için çekmek temel amacımız. Zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşamaları için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Bu müsabakalarda dereceye giren öğrenci sporcularımıza hediyelerini takdim ettik." dedi

        -Çorlu'da arama kurtarma eğitimleri sürüyor

        Çorlu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından bugüne kadar 156 kişiye eğitim verildi.

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Hafif Düzey Arama Kurtarma" alanında eğitmen eğitimi alarak akredite olan ekip, kamu kurum ve kuruluşlarında depremde arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklama ekibin afet bölgesinde yürütülecek çalışmalardan afet bölgesinde konuşlanmaya, ekipman kullanımından enkaz alanında arama ve kurtarmaya kadar çok önemli bilgilendirmeler yaptığını belirtti.

        Sarıkurt, afet anında görev alacak herkesin bu eğitimleri alması gerektiğini ifade ederek, eğitimlerin devam edeceğini aktardı.

        -NKÜ Rektörü Şahin öğrencilerle iftar yaptı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilerle iftar yaptı.

        Şahin, Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen iftar programda yaptığı konuşmada, öğrencilerle iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencilerin ramazanını tebrik etti.

        Daha sonra Şahin öğrencilerle bir süre sohbet ederek, öğrencilerin taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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