Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 44 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 104 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 104 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı, 60'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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