Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı

Veliköy Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, Suriye'de terör örgütü içerisinde "sözde komutan" olarak faaliyet yürüten "Leyd" kod adlı M.E.H. yakalandı.

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