Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 13 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 67 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 40 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 825 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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