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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:51
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 13 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 67 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 40 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 825 lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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