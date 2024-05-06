Çalışmaların kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Nallar, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Nallar, Barbaros Mahallesi'nde belediyeye ait otel ve tesislerde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlik müzik eşliğinde devam etti. Programa Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı da katıldı.

Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğince Gaziköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Hıdrellez ateşi yakıldı.

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