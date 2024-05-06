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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Şarköy ilçesinde Hıdrellez etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:18
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Şarköy ilçesinde Hıdrellez etkinliği düzenlendi.

        Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğince Gaziköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Hıdrellez ateşi yakıldı.

        Etkinlik müzik eşliğinde devam etti. Programa Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı da katıldı.

        - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, çalışmaları inceledi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, devam çalışmaları denetledi.

        Nallar, Barbaros Mahallesi'nde belediyeye ait otel ve tesislerde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Çalışmaların kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Nallar, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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