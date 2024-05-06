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        Tekirdağ'da öğrenciler derse girmeden önce okul bahçesinde egzersiz yapıyor

        Tekirdağ'daki okullarda "Önce egzersiz, sonra dersimiz" sloganıyla düzenlenen fiziksel aktivite etkinlikleriyle öğrencilerin derse ilgisi sporla artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:50
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        Tekirdağ'da öğrenciler derse girmeden önce okul bahçesinde egzersiz yapıyor
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        Tekirdağ'daki okullarda "Önce egzersiz, sonra dersimiz" sloganıyla düzenlenen fiziksel aktivite etkinlikleriyle öğrencilerin derse ilgisi sporla artıyor.

        Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen program kapsamında Tekirdağ'daki okullarda öğrenciler müzik eşliğinde fiziksel aktivite yaparak, ders başı yapıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu Ebru Esen, okullardaki egzersiz programını anlatmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Esen, Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu'ndaki etkinlikte yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yılı başından bu yana okullarda öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıldığını söyledi.

        Öğrencilerin etkinlikte hem spor yapıp hem eğlendiğini, derslerine de motive olduklarını ifade eden Esen, "Öğrencilerimizin her sabah fiziksel aktiviteler ile güne enerjik ve mutlu başlamalarını sağlamayı, onları öğrenmeye hazır hale getirmeyi, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumlu yönde etkilemeyi ve sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak istediklerini aktaran Esen, tüm okullarda öğrencilerin güne neşeli, dinç ve zinde başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

        Esen, fiziksel aktivitelerle öğrencilerin derslere olan ilgilerinin arttığını belirterek, "Öğrencilerin ruhsal açıdan eğitim öğretime başlarken motivasyonlarının artması ve öğrenmeye hazır hale gelmeleri akademik başarılarının da artmasına yardımcı olacak. Toplumda spor ve egzersizin önemi hakkında farkındalık oluşturularak ailelerin de bilinçlendirilmesini hedefliyoruz." dedi.

        Öğrencilerden İremsu Bal, sağlıklı olabilmek adına sporun önemli olduğunu bildiğini ifade etti.

        Öğrenci Bahar Ertuğ ise öğretmenleriyle birlikte spor yaparken oldukça eğlendiklerini ve derslerinin çok keyifli geçtiğini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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