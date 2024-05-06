Tekirdağ'da öğrenciler derse girmeden önce okul bahçesinde egzersiz yapıyor

Tekirdağ'daki okullarda "Önce egzersiz, sonra dersimiz" sloganıyla düzenlenen fiziksel aktivite etkinlikleriyle öğrencilerin derse ilgisi sporla artıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen program kapsamında Tekirdağ'daki okullarda öğrenciler müzik eşliğinde fiziksel aktivite yaparak, ders başı yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu Ebru Esen, okullardaki egzersiz programını anlatmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Esen, Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu'ndaki etkinlikte yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yılı başından bu yana okullarda öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıldığını söyledi.

Öğrencilerin etkinlikte hem spor yapıp hem eğlendiğini, derslerine de motive olduklarını ifade eden Esen, "Öğrencilerimizin her sabah fiziksel aktiviteler ile güne enerjik ve mutlu başlamalarını sağlamayı, onları öğrenmeye hazır hale getirmeyi, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumlu yönde etkilemeyi ve sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak istediklerini aktaran Esen, tüm okullarda öğrencilerin güne neşeli, dinç ve zinde başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.