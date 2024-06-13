Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde ateş yakıldı

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ile İlhami Özcan Aygun da katıldı.

Organizasyonun kentin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Nallar, bu tür festivallerde birlik ve barberliğin de arttığını kaydetti.

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