Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler belirlenen evde yapılan aramada, 50 gram metamfetamin ele geçirdi.
Evde bulunan İ.İ. ve Ö.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı.
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