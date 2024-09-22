Tekirdağ'da jandarma ekiplerince KADES uygulaması tanıtılıyor

Bu kapsamda ekipler, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde 70 kadına aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

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