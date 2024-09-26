Vali Soytürk Kapaklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, devlet katkısı ve hayırsever işbirliği ile yaptırılan 16 derslikli TOBB Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulu gezerek incelemelerde bulunan Vali Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk daha sonra, devlet katkısı ile yaptırılan 24 derslikli Mehmet Elfide Erdegül İlkokulu ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından yaptırılan 100 yataklı ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.