Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Vali Soytürk Kapaklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 08:58 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Soytürk Kapaklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, devlet katkısı ve hayırsever işbirliği ile yaptırılan 16 derslikli TOBB Ortaokulunu ziyaret etti.

        Okulu gezerek incelemelerde bulunan Vali Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Soytürk daha sonra, devlet katkısı ile yaptırılan 24 derslikli Mehmet Elfide Erdegül İlkokulu ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından yaptırılan 100 yataklı ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Okulda ve hastanede incelemelerde bulunan Soytürk, yetkililerle görüştü.

        Ziyaretlerinde Vali Soytürk'e, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur ve Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Beraat Özdemir eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü

        Benzer Haberler

        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüph...
        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüph...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı...
        Eğlence merkezinde alınan fazla hesaba itiraz eden 2 arkadaşın dövülmesi ka...
        Eğlence merkezinde alınan fazla hesaba itiraz eden 2 arkadaşın dövülmesi ka...
        Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul törenle açıldı
        Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul törenle açıldı
        AK Parti'li Yılmaz: Sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, geleceğe koşuyo...
        AK Parti'li Yılmaz: Sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, geleceğe koşuyo...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle buluştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle buluştu: